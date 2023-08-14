تناول المكسرات يوميًا مفيد لكبار السن.. دراسة توضح

كشفت دراسة بحثية جديدة أهمية تناول المكسرات باستمرار يوميًا، حيث أنها تحتوي على فوائد صحية كبيرة لكبار السن كما تقلل الوزن الزائد والذي يسبب عواقب صحية بالغة الخطورة.

ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل، أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين يتناولون المكسرات يوميًا، يكتسبون وزنًا أقل، وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

وأوضح الأطباء أن المكسرات بمثابة وجبة خفيفة لكبار السن تبطئ من زيادة السمنة المرتبطة بتقدم العمر، مشيرين إلى أن مضغ المكسرات يستغرق جهدا أكبر من تناول الوجبات السريعة، فضلاً عن أن المستوى العالي من الألياف بداخلها يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

وتعرف المكسرات بأنها غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، ولا تعد جيدة عادة للتحكم في الوزن لأنها كثيفة السعرات الحرارية. لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أنها تجنب الجوع وتزيد من كمية الدهون التي تفرز، وبالتالي فإن ذلك قد يساعد على عدم الإصابة بالسمنة.

وتوصلت النتائج إلى أن ازدياد استهلاك أي نوع من أنواع الجوز يرتبط بزيادة الوزن على المدى البعيد وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.وأكدت نتائج الدراسة أن تناول المكسرات يوميا، من أي نوع، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 23%.