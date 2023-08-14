بايدن يُواجه انتقادات حادة من الأمريكيين

يُواجه الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، انتقادات حادة بسبب رد فعله على ارتفاع عدد القتلى في هاواي جراء حرائق الغابات الشديدة، إذ أخبر الصحفيين خلال عطلة على شاطئ ديلاوير أنه "ليس لديه تعليق"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاثنين.

وقال جاستن سينك من بلومبرج على "إكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر": بعد بضع ساعات على شاطئ ريهوبوث ، سئل بايدن عن ارتفاع عدد القتلى في هاواي.. ورد الرئيس بـ"لا تعليق" قبل عودته إلى المنزل.

وأكد الفيديو في وقت لاحق روايته، حيث توقف بايدن لفترة وجيزة قبل الرد والدخول في وسيلة النقل الخاصة به.

وقال مهدي حسن، مقدم برنامج شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، الذي كثيرا ما يدافع عن البيت الأبيض، إن رد بايدن "سيؤذيه" ووصفه بأنه "أخطاء غير مقصودة".

حالة الكارثة الكبرى في هاواي

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة بعد أن أودت النيران بحياة 36 شخصا ودمرت بلدة تاريخية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي.

وأضاف أن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات".

وأشار مكتب بايدن إلى أنه تحدث الخميس عبر الهاتف مع حاكم هاواي جوش غرين.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.