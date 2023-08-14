إزالة 44 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زرعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكل ربوع المحافظة تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة مشيرا إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 44 حالة إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص في قرى مراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج وحي شرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية أو ردم قواعد وسملات وذلك خلال حملات إزالات بهذه المراكز بالتعاون مع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الخدمات والإشغالات ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

محافظة أسيوط تنفيذ إزالات لـ ٤٤ حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك

محافظة أسيوط تنفيذ إزالات لـ ٤٤ حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك

محافظة أسيوط تنفيذ إزالات لـ ٤٤ حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك