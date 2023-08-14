وجهة والتر بواليا المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

يستعد والتر بواليا لاعب النادي الأهلي لخوض تجربة جديدة من بوابة الدوري المغربي بعد الاتفاق مع الرجاء البيضاوي للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي.

أكد الإعلامي محمد شبانة مساء اليوم الاثنين عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مهاجم الأهلي الكونغولي والتر بواليا على قوة اهتمامات في نادي الرجاء المغربي خلال الميركاتو الصيفي.

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أكمل شبانة في تصريحات إذاعية ، ان بودريقة رئيس الرجاء أكد بالفعل على أن اللاعب أصبح هدفا لتدعيم فريقه في الفترة المقبلة لدعم هجوم الفريق في البطولات المحلية والقارية

في سياق مٌتصل ، أعلن نادي الرجاءالبيضاوي المغربي عن انضمام اللاعب المصري عمرو وردة رسميا منذ في صفقة انتقال حرة خلال الفترة الصيفي.

تسعي إدارة النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة رحيل بعض اللاعبين وفقًا لطلبات السويسري مارسيل كولر لاستقطاب لاعبين أخرين لدعم الفريق خلال الموسم الجديد.

وعلى الجانب الأخر،تنوي إدارة النادي الأهلي رحيل محمد شريف خلال الفترة القادمة لاستقطاب مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي.