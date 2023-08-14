بـ 230 ألف جنيه.. عريس يهدي والدته شبكة في ليلة زفافه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس يهدي أمه في حفل زفافه، بعض المشغولات الذهبية، تداوله الكثير على أن العريس أهدى والدته الشبكة بدلا من زوجته، حيث أن العروس حصلت على الشبكة المخصصة لها بالفعل في وقت سابق.

حفل زفاف استثنائي أقيم في مصر

ولكن على غير المتداول لم يقدم هذا الشاب الذهب إلى والدته بدلًا من زوجته، وكانت الحقيقة أن أهدى والدته ذهب فاخر تقديرًا لكن، وذلك في حفل زفاف استثنائي أقيم في مصر.

وأبهر العريس الحضور بإهداء والدته ذهب فاخر يزن 100 جرام، وبحسابها تقدر سعر هدية الأبن لوالدته لـ 230 ألف جنيه، وهو ما أثار إعجاب الكثير من المواطنين.

واجتمع العريس وشقيقه ووالدهما في لحظة عفوية، لإهداء والدتهما قلادة ذهبية وخاتم يزن 100 غرامًا أمام الحضور.

وحازت الصور المتداول والتي وثقة أحد الأشخاص وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إعجاب الكثيرون، وعلق البعض على أن هذه اللفتة من اللافتات الكريمة من قبل العريش لوالدته وتكريمًا لها.