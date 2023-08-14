الدوري السعودي.. اتحاد جدة يسجل هدف أول في شباك الرائد

نجح فريق اتحاد جدة في فك دفاعات الرائد بعدما سجل هدف التقدم في الشوط الثاني من عمر المباراة المقامة بينهما لحساب الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل عبدالرازق حمدالله هدف اتحاد جدة في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

هدف ملغي وانفراد ضائع أبرز لقطات الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين اتحاد جدة والرائد بدون أهداف في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من سيطرة اتحاد جدة على مجريات الشوط الأول بصورة واضحة إلا أن الرائد باغت خصمه بانفراد تام في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة، ولكن أمير سعيود أهدرها بغرابة شديدة.

وألغى حكم الراية هدفا لصالح الرائد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد وقوف كريم البركاوي في وضعية تسلل أثناء تسديدة الكرة برأسية في مرمى الاتحاد.

وتوالت هجمات الاتحاد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله ورومارينهو لكنها لم تسفر عن أي أهداف على الرغم من خطورتها الكبيرة.