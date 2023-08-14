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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يتقدم على أبها في الشوط الثاني

مالكوم
مالكوم

تقدم الهلال السعودي على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري "روشن" للموسم الجديد 2023/2024.

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جاء هدف الهلال الثاني عن طريق مهاجمه مالكوم في الدقيقة 55، حيث تقدم اللاعب ذاته في النتيجة للزعيم في الدقيقة 31، بينما تعادل سعد بقير لـ أبها في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وكان جيسوس، مدرب الهلال، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

وخسر الهلال لقب البطولة العربية أمام النصر، بعد الهزيمة بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

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