الهلال يتقدم على أبها في الشوط الثاني

تقدم الهلال السعودي على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري "روشن" للموسم الجديد 2023/2024.

جاء هدف الهلال الثاني عن طريق مهاجمه مالكوم في الدقيقة 55، حيث تقدم اللاعب ذاته في النتيجة للزعيم في الدقيقة 31، بينما تعادل سعد بقير لـ أبها في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وكان جيسوس، مدرب الهلال، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

وخسر الهلال لقب البطولة العربية أمام النصر، بعد الهزيمة بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.