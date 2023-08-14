موعد نهائي السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع مانشستر سيتي بنظيره إشبيلية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي للموسم 2022/2023.

وكان مانشستر سيتي قد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في نهائي المسابقة.

بينما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما في المباراة النهائية.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وإشبيلية

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي، في العاشرة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب كاريسكاكيس.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة المان سيتي والفريق الأندلسي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث المباراة بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.