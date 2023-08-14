هرم هوارة بالفيوم يخطف أنظار الأفواج السياحية

يعتبر هرم هوارة رمزا للحضارة المصريه القديمة وهو يحظى بإقبال كبير من الزائرين من مختلف الدول للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز كونه أحد الرموز الهامة بمحافظة الفيوم.

وأوضحت الدكتورة نرمين عاطف مدير ادارة الوعى الاثرى أن المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم تشهد فى الفترة الأخيرة انتعاشة سياحية كبيرة بزيادة اعداد الأفواج السياحية متعددة الجنسيات.

وتقوم إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم تحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم، برصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية، فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار بضرورة الإهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية..

وفد سياحي فرنسي يزور هرم هوارة بالفيوم…

واشارت مدير إدارة الوعى الاثري بالفيوم إلى أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفداً من فرنسا قاموا بزيارة محافظة الفيوم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية، قام الوفد خلالها بزيارة هرم هوارة وأبدى سعادته بزيارة المنطقة الاثرية وأبدى سعادته بحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية، وذلك في إطار حرص ادارة الوعى الاثري، على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.

الجدير بالذكر أن هرم هوارة هو أحد أهرامات مصر، بناه فرعون مصر إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم. وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، وكان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا، ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن، وجد بها تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 طن، وكان باب الغرفة مغلقا بحجر ضخم يغلقا ساقطا عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، حتى لا يستطيع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب.



بدأ الملك أمنمحات الثالث بناء هرمه الثاني في العام 15 من حكمه وأعطاها اسم «امنمحات عنخ» ومعناها عاش امنمحات، وكان سبب بنائه للهرم الثاني أن هرمه الأول في دهشور لم يفي بمتطلباته، وتم بناء الهرم الثاني مثلما كانت بنية هرمه الأول من الطوب النيء ما عدا زاوية انحدار الهرم التي كبرت لتصبح 48.5°، وكانت التغطية الخارجية للهرم مبنية كالعادة من الحجر الجيري، ولكن الهرم فقد تلك التغطية في العصور القديمة، ثم أتى التآكل المناخي على جسم الأساسي من الهرم، كما يعتبر هذا الهرم آخر هرم يبنى في عهد الفراعنة بهذا الحجم الكبير.