الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطائرة دارون

طاردت طائرة دارون لصا تسبب في حادث سير، خلال فراره بعدما نفذ عملية سرقة، فاضطرت الشرطة الأمريكية أن تستخدم الطائرة للحاق به.

حاول اللص سرقة طرد كان موضوعا على شرفة أحد المنازل، في ولاية جورجيا، ولكن بعد فشله فر من المكان، وتسبب في وقت لاحق بوقوع حادث سير.



وبعدد تتبع رجال الشرطة للص، عثروا عليه داخل بالوعة صرف، محاولا الاختبائ من الشرطة التي استخدمت كلبا بوليسيا لإيجاده.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن السلطات وضعت الرجل في الحبس بعد إخضاعه للفحص الطبي.

وتستخدم شرطة الولاية الطائرات المسيرة لأغراض عدة منها ملاحقة الفارين.