عاجل
الأرصاد: انفراجة بعد مرتفع العروض الوسطى وزارة الحج والعمرة تصدر تعليمات لضيوف الرحمن
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطائرة دارون

طائرة دارون
طائرة دارون

طاردت طائرة دارون لصا تسبب في حادث سير، خلال فراره  بعدما نفذ عملية سرقة، فاضطرت الشرطة الأمريكية أن تستخدم الطائرة للحاق به.

حاول اللص سرقة طرد كان موضوعا على شرفة أحد المنازل، في ولاية جورجيا، ولكن بعد فشله فر من المكان، وتسبب في وقت لاحق بوقوع حادث سير.
 

وبعدد تتبع رجال الشرطة للص، عثروا عليه داخل بالوعة صرف، محاولا الاختبائ من الشرطة التي استخدمت كلبا بوليسيا لإيجاده.
 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن السلطات وضعت الرجل في الحبس بعد إخضاعه للفحص الطبي.

وتستخدم شرطة الولاية الطائرات المسيرة لأغراض عدة منها ملاحقة الفارين.

مواد متعلقة

زلزال قوي يضرب الهند وبنجلاديش

حصان طنطا.. الطب البيطري أنقذه فعاد من الموت

الأرصاد تكشف حالة طقس غدا وتحذر من الأمواج

متحور كورونا الجديد.. طرق الوقاية منه وأعراضه

بعد ظهور "إي جي 5".. السعودية تفرض ارتداء الكمامة في الحرمين وساحاتهما

داعش تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي في شيزار

الإمارات ترحب بالانتهاء من تفريغ خزان صافر

بائع تين ملوي.. سأل الله الرزق فمنحه دعوة يتيم