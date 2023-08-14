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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدا.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص فى الوايلي

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة قتل شحص بسبب خلافات قديمة بينهما .

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إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات

كان تبلغ لقسم شرطة الوايلى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها مواطن ، مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة -سكين-.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.