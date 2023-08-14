شيوخ الأزهر والقساوسة يشيدون بدور "الإنجيلية" في دعم الحوار والسلام

شاهد

أشاد عدد من شيوخ الأزهر الشريف والآباء الكهنة ممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي للطائفة المقام حاليا تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي..الدين ورسالة السلام".

افتتحت منذ قليل، الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع اول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، في فعاليات والتي أكدت في كلماتها أن هذا اللقاء يسعى لاستكمال أهداف الهيئة التي تحث على دعم القادة الدينية بالمجتمع باعتبارها القوة التي بستمد منها الوطن قوته وقد ته على مواجهة الصعوبات.



يترأس المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية، كوكبة من شيوخ الأزهر الشريف والواعظات والراهبات والاباء الكهنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورموز المجتمع المصري.

يأتي اللقاء ضمن انشطة منتدى حوار الثقافات انطلاقا من الدور الهام والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، يسعد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يستمر اللقاء على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٤،١٥ اغسطس الجاري، بحضور نخبة من قادة الفكر والبرلمانيين والأكاديميين والإعلاميين والقادة الدينيين.

ومن المقرر أن يشارك كوكبة من الرموز المسيحية من جميع الطوائف فضلا عن ممثلي الهيئات الإسلامية والمجتمع المصري ورجال الفكر.