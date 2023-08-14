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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد والرائد.. هدف ملغي وانفراد ضائع أبرز لقطات الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى الشوط الأول بين اتحاد جدة والرائد بدون أهداف في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من سيطرة اتحاد جدة على مجريات الشوط الأول بصورة واضحة إلا أن الرائد باغت خصمه بانفراد تام في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة، ولكن أمير سعيود أهدرها بغرابة شديدة.

وألغى حكم الراية هدفا لصالح الرائد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد وقوف كريم البركاوي في وضعية تسلل أثناء تسديدة الكرة برأسية في مرمى الاتحاد.

وتوالت هجمات الاتحاد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله ورومارينهو لكنها لم تسفر عن أي أهداف على الرغم من خطورتها الكبيرة.