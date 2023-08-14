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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة أبها والهلال بالدوري السعودي

أبها والهلال السعودي
أبها والهلال السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة أبها أمام الهلال بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري "روشن" السعودي للموسم الجديد 2023/2024.

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تقدم الهلال عن طريق المهاجم مالكوم في الدقيقة 31، فيما تعادل أبها في الدقيقة 33 عن طريق سعد بقير.

وسيطر الزعيم على مجريات الشوط الأول، حيث استحوذ الفريق الأزرق على الكرة بنسبة 71%، مقابل 29% لصالح أبها.

فيما يخوض البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، بخطته 4/2/3/1، فيما يلعب ميشنيفيتش، مدرب أبها، بطريقة 4/4/2.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار” تراجع الحكم عن قراره باحتساب ركلة جزاء للزعيم، كما قرر عدم احتساب ركلة أخري للأزرق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وكان الهلال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

وكان الهلال لخسارة لقب البطولة العربية أمام النصر، بعد الهزيمة بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.

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