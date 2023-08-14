الدنمارك تعترض قاذفتين روسيتين في طريقهما لمجال الناتو

أعلن "سلاح الجو الملكي الهولندي"، أن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك وهما تُحلقان باتجاه المنطقة التي تُراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف أنه استدعى طائرات إف-16 الهولندية للعمل صباح الاثنين، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي وعادت الآن.

سلاح الجو الملكي الهولندي

وصرح متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي بأن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز أو خطة طيران أو محادثة ثنائية متبادلة.

وقال أيضًا إن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات بعيدة المدى قامت برحلات مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبارنتس والنرويجية وشرق سيبيريا وتشوكشي وبحر بوفورت والمحيط المتجمد الشمالي.

وتضمن الحدث حاملات صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 و Tu-95ms ، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22m3. استغرقت الرحلة الأطول أكثر من 7 ساعات.

وذكرت أنه تم توفير مرافقة مقاتلة من قبل أطقم طائرات Su-35s و Su-27 و MiG-31 التابعة لقوات الفضاء والطيران البحري التابع للبحرية.

وقال قائد الطيران بعيد المدى ، اللفتنانت جنرال سيرجي كوبيلاش: "تم تنفيذ جميع الرحلات في توافق صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وشدد على أن "طياري الطيران بعيد المدى يطيرون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادي".