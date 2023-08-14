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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. هدف ملغي للرائد أمام الاتحاد

الاتحاد والرائد في
الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

 مرت نصف ساعة ومازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللعب بين الهلال ونظيره أبها، في المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين.

 هدف ملغي..

 وشهدت الدقيقة 38 هدفًا ملغيًا لفريق الرائد في شباك الاتحاد، عن طريق ضربة حرة مباشرة من الجانب الأيمن للمستطيل الأخضر، ليقابلها يحيى سنبل، لاعب الرائد، برأسية رائعة لتسكن الشباك لكن تم إلغاؤه.

 

 شاهد هدف الرائد الملغي.. فيديو

 

 تشكيل الاتحاد السعودي لمباراة الرائد في الدوري 

 

 تشكيل الرائد أمام الاتحاد السعودي

 

 

 

 