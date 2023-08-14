طارق حامد يقترب من الانتقال إلى ضمك على سبيل الإعارة

اقترب طارق حامد لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي من الانتقال إلى صفوف ضمك خلال فترة الانتقال الصيقية الحالية.

تضاءلت فرص تواجد طارق حامد في صفوف اتحاد جدة بعد تعاقد النادي مع فابينيو من ليفربول ونجولو كانتي من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية.

تأتي خطوة طارق حامد الجديدة بعد ابتعاده عن اتحاد جدة في الفترة الأخيرة بسبب التعاقد مع فابينيو ونجولو كانتي ثنائي الوسط.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية وجهة طارق حامد المقبلة حيث أكدت أن نجم الوسط المصري أتم اتفاقه مع ضمك السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار التمديد لموسم آخر.