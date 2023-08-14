الدوري السعودي.. انفراد ضائع للرائد أمام اتحاد جدة ومازال التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة

مرت نصف ساعة ومازال التعادل السلبي يسيطر على مباراة اتحاد جدة و الرائد، التى تجمعهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك هبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين .

أحداث اللقاء حتى الأن..

انطلقت صافرة أحداث اللقاء بين الاتحاد ونظيره الرائد، بانحصار الكرة وسط الميدان بين الفريقين داخل المستطيل الأخضر، وتبادل الهجمات على استحياء بينهما لكن دون الترجمة لأهداف حتى النصف الساعة الاولى من المباراة.

وشهدت الدقيقة 10 من احداث المباراة إنفراد أمير سعيود لاعب الرائد من منتصف الملعب ليسددها ضعيفة بمحيط يد حارس مرمي الاتحاد السعودي

تشكيل الاتحاد السعودي لمباراة الرائد

تشكيل اتحاد جدة السعودي أمام الرائد في الدوري

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

في الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

في الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

تشكيل الرائد