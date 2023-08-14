9 قري بمركز قنا تتنظر مشروع الصرف والمحافظ يُوجه بتذليل العقبات



عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا ، الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر " مكون محلي "، كما وجه المحافظ، بسرعه تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

إتمام 16% بمشروع شادر قنا الجديد



أوضح المحافظ، إنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري ، وكافتيريا ، بنسبة تنفيذ بلغت ١٦٪؜ ، لافتا إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الإنتهاء من تنفيذه ، مشددا علي مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

إتمام 66% بمشروع سوق الخضروات



كما بحث محافظ قنا، مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذة بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا ، حيث أوضح " الداودي " أن السوق سوف يضم ١٣٢ محل ، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات ، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٠ مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٦٪؜ ، مشيرا إلي أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ السوق الحضاري ، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد ، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها

إنجاز 36 % بمشروع مواقف الأجرة



وناقش المحافظ، معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا ، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به ، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م ، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ وصلت إلي ٣٦٪؜ ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل ، وسوف تشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد واحلال دورات المياه - رصف الارضيات ) ، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة ، ووجه محافظ قنا بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ .

مستجدات مشروع الصرف لقري شمال قنا



في سياق ذي صلة، وجه المحافظ، بسرعه تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وناقش المحافظ، أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة.

وأوضح المحافظ ، أن حجم الاستثنارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري " الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات " بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من اهالي تلك القري.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية .

وأضاف المحافظ، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى وبصفة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.



حضر الاجتماعات، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة واستشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية و المهندس محمد عبدالحفيظ مدير مديرية الاسكان ، و المهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني .

المحافظ يطمئن على الحالة الصحية لوكيل وزارة التربية والتعليم

في سياق أخر، أطمئن المحافظ ، يرافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح أبوكريشة الكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية ، على الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم داخل مستشفي قنا العام.

وأجري وكيل وزارة التربية والتعليم جراحة لاستئصال الزائدة، ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لحين تماثله للشفاء.