سعد بقير يتعادل لـ أبها أمام الهلال بهدف عالمي

نجح أبها في تسجيل هدف التعادل في مرمى الهلال، لتصبح النتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي "روشن".

جاء هدف الهلال عن طريق المهاجم مالكوم في الدقيقة 31، بينما تعادل أبها في الدقيقة 33 عن طريق سعد بقير.

ويسيطر الزعيم على مجريات المباراة، حيث يلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، بالخطة المعتادة 4/2/3/1، بينما مدرب أبها ميشنيفيتش، بطريقة 4/4/2.

الجدير بالذكر أن الهلال بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

تشكيل الهلال أمام أبها

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

وتعرض الزعيم لخسارة لقب البطولة العربية أمام النصر، بعد الهزيمة بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية.