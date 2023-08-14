مالكوم يسجل هدف الهلال الأول أمام أبها

سجل الهلال هدف التقدم أمام أبها في المباراة القائمة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وضع مالكوم البرازيلي، الهلال في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 31 من عمر المباراة بعد محاولات عديدة من أزرق الرياض.

انطلقت منذ قليل، صافرة أحداث مباراة الهلال ونظيره أبها، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2023 ـ 2024.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة أبها في الدوري

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

في الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.