ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي أمام إشبيلية بـ السوبر الأوروبي

تلقى الجهاز الفني لمانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، ضربة موجعة قبل مواجهة إشبيلية، ضمن منافسات نهائي السوبر الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، بينما حقق إشبيلية الدوري الأوروبي، ليلعبا الثنائي في السوبر الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي سيفتقد خدمات برناردو سيلفا خلال مواجهة إشبيلية، بعدما شعر اللاعب ببعض الإرهاق.

بيرناردو سيلفا

وأوضحت أن اللاعب تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه الجمعة الماضية أمام بيرنلي، ليتأكد غيابه عن مباراة السوبر الأوروبي.

وأكدت أن اللاعب يعاني من بعض الألم بعد نهاية مباراة الجمعة، والتي نجح الفريق السماوي في الفوز بها بثلاثة أهداف نظيفة.

ويعد بيرناردو سيلفا أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي، حيث كان يريد اللاعب الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري لبرشلونة، لكن رغبة بيب جوارديولا لم تسمح للاعب بتحقيق رغبته.