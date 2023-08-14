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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حصان طنطا.. الطب البيطري أنقذه فعاد من الموت

حصان طنطا
حصان طنطا

 عاد حصان مدينة طنطا من الموت، بعدما أنقذته مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، عقب استغاثة وجهها بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 وكان مالك الحصان ألقى به بين أكوام القمامة، وهو بين الحياة والموت، يتألم من جراحة التي ملأت جسده، فقرر عدد من المواطنين تدشين مبادرة لإنقاذ الفرس.

 

 انتشرت استغاثات المواطنين عبر مواقع السوشيال ميديا، التي استجابت لها مديرية الطب البيطري، وتم توفير الرعاية العلاجية للحصان وبدأ في التماثل للشفاء.

 

 أشاد رواد السوشيال ميديا بالتحرك السريع من مديرية الطب البيطري، وإنقاذ حياة الحصان الذي عاد من الموت بعدما كاد أن ينفق بين أكوام القمامة.

 

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