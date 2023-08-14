انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 غدًا

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023-2024 غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.

آلية التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف متحدث التعليم العالي أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

حدود التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في النائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

ويشمل التقدم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 27 جامعة، وهي : 6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، والألمانية، والأهرام الكندية، والبريطانية في مصر، والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وفاروس، والنهضة، والمستقبل، والمصرية الروسية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وهليوبوليس، والجيزة الجديدة، ودراية، وبدر بالقاهرة، وحورس، والمصرية الصينية، وميريت، وسفنكس، والسلام، وبدر بأسيوط، والصالحية الجديدة، والحياة، ومايو، وسيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش".