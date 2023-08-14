الاتحاد والرائد.. أمير سعيود يهدر انفراد تمام بالمرمى (فيديو)

أهدر النجم الجزائري أمير سعيود لاعب نادي الرائد، انفراد تام بمرمى اتحاد جدة في المباراة القائمة بينهما الأن في إطار انطلاق الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وانفرد أمير سعيود بمرمى اتحاد جدة بعد تمريرة من منتصف الملعب لكنه أودع الكرة في يد حارس اتحاد جدة برعونة شديدة.

انطلقت منذ قليل صافرة أحداث مباراة اتحاد جدة ونظيره الرائد، التى تجمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك هبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2023 ـ 2024.

تشكيل اتحاد جدة السعودي أمام الرائد في الدوري

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

في الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

في الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.