تفاصيل مثيرة في انتقال نيمار لـ الهلال السعودي

استطاعت إدارة الهلال السعودي التوصل لاتفاق مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، على الانتقال للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأحدثت أنباء انتقال نيمار للهلال ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد البرازيلي أحد أفضل لاعبي الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

وكشف فابريزيو رومانو، المختص بانتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن نيمار سيوقع على عقود انتقاله للهلال السعودي حتى صيف 2025.

وشدد على أن اللاعب سيقوم بإجراء الفحوصات الطبية في وقت لاحق من اليوم، ثم بعد ذلك يسافر للمملكة من أجل إتمام التعاقد الرسمي مع إدارة الزعيم.

وأكد رومانو أن نيمار جونيور سيرتدي الرقم 10، مع الهلال مثلما كان مع باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان سيحصل على 100 مليون يورو، مشددًا على أن اللاعب لن يتم إعارته لبرشلونة، لينفي الأنباء التي ترددت أخيرًا بأن الهلال سيكون بوابة نيمار للعودة للبلوجرانا مرة أخرى.

وكان نيمار قد توترت علاقته بباريس سان جيرمان، حيث يرفض اللاعب الاستمرار ضمن صفوف البي أس جي، بعد الهجوم الجماهيري الشرس من قبل عشاق الفريق الباريسي.

جدير بالذكر أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة، بعدما قام النادي العاصمي بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البارسا، والذي يبلغ 220 مليون يورو.