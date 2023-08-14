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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار من يوفنتوس

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بديل النجم البرازيلي نيمار الذي اقترب من مغادرة العاصمة الفرنسية في الميركاتو الصيفي الحالي.

واقترب نيمار من الرحيل إلى نادي الهلال السعودي وفقا للعديد من التقارير الصحفية، مادفع باريس سان جيرمان للبحث عن بديل قبل إغلاق باب القيد.

ووضع باريس سان جيرمان، فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس على رأس أولوياته لتعويض رحيل نيمار المنتظر وفقا لصحيفة  "لاجازيتا ديلا سبورت" الإيطالية.

وتشير الصحيفة الايطالية أن يوفنتوس حدد طلباته المالية لبيع كييزا وذلك مقابل 60 مليون يورو على أقل تقدير للموافقة على بيع كييزا، خاصة أن عقده ممتد حتى 2025، لمدة موسمين قادمين.

ويبدو أن يوفنتوس سيمسح لكييزا بالرحيل في ظل رفض اللاعب في تجديد عقده مع يوفنتوس بسبب عدم وضوح مشروع النادي، لكن قرار البيع لباريس سان جيرمان من عدمه سيكون في يد اللاعب حال وصول العرض الذي يُرضي البيانكونيري.