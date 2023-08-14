محافظ الجيزة: تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام 5 درجات لتكون 220 درجة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسى 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى 175 درجة والثانوي العام الخاص عربى والمنازل لتكون بحد أدنى 140 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وذلك وفقًا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها.