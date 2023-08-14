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الإثنين 14 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الهلال وأبها

الهلال وأبها في الدوري
الهلال وأبها في الدوري السعودي

انطلقت منذ قليل، صافرة أحداث مباراة الهلال ونظيره أبها، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2023 ـ 2024.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة أبها في الدوري 

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

 

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

 

في خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

 

في الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

 

تشكيل أبها أمام الهلال

تشكيل أبها 

 