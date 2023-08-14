الدوري السعودي.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الهلال وأبها

انطلقت منذ قليل، صافرة أحداث مباراة الهلال ونظيره أبها، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2023 ـ 2024.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة أبها في الدوري

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

في الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

تشكيل أبها أمام الهلال