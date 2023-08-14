أبرز تنانير الدانتيل لموضة صيف 2023 (صور)

تعد الأزياء المصممة من الداننتيل من أبرز وأفضل الموديلات التي تجذب صاحبات الذوق الراقي، وهذا ما برز في موضة التنانير بصيف 2023، لتمنح من يرتديها إطلالة جذابة راقية في أغلب الأوقات.

ويسهل تنسيق التنانير المصممة من الدانتيل بألوانها المختلفة مع الأزياء الصيفية الراقية، لتكتمل الإطلالة ببعض الإكسسوارات الشبابية المتوهجة.

وقدمت أشهر دور الازياء العالمية مجموعة متنوعة من قصات التنورة المصممة من الدانتيل بأشكال وألوان مختلفة، فهي تتناسب من إجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كونها مريحة ويمكن أن تحلّ مكان السروال في بعض الأحيان؛ لتنال إعجاب الفتيات والسيدات المحبات للأناقة.

إذا كنت ترغبين في إطلالة أنوثية جذابة اختاري التنانير المصممة من الدانتيل لتكن خيارك الأمثل في صيف 2023.

تنانير دانتيل موضة صيف 2023 لإشراقة لمظهر أنيق

برع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب في تقديم التنانير المصممة من الدانتيل بأسلوب ناعم ومميز بلون الأوف وايت وتتألف من بلوزة كروب توب من الكريب بكم قصير وياقة واسعة دائرية مع بعض الإكسسوارات الناعمة.

واختلفت تصاميم التنانير المصممة من الدانتيل بين الطويلة والقصيرة والمتدرجة لطبقات متنوعة؛ يسهل تنسيق بلوزة الv، الكروب والتوب كروب معها لتطل بإطلالة سعيدة متوهجه في سهرات عشاء صيف 2023.

وقدمت العلامة التجارية لمصمم الأزياء الفرنسي كريستيان ديور موديلات مختلفة من التنانير المصممة من الدانتيل بأسلوب راقي ومميز، جاءت بقصة طويلة ومستقيمة فضفاضة تمتد حتى الكاحل ليسهل ارتدائها أوقات النهار في الخروجات العائلية المبهجة.

وتنجذب الفتيات لأرتداء التنورة المصممة من الدانتيل لنعومة تفصيلها وملمسها على الجسد لسحر القماش الذي تم حبكه بطريقة راقية تبرز فيها كل تفصيل بشكل فني راق.

ولتحصلى على إطلالة صيفية راقية نسقي البلوزة القصيرة والبادي المجسم مع التنورة الطويلة واحصلي على إطلالة ساحرة.

اختياري الألوان الناعمة المتناغمة مع لون بشرتك ويفضل تنسيقها مع تنورة طويلة فضفاضة لإطلالة صيفية جذابة.

وتألقي بـ تي شيرت ذا لون متوهج مع تنورة قصيرة لتتناسب مع اجواء المصيف.

ونسقي توب كروب مع تنورة الدانتيل القصير مع صندل مسطح وكلاتش مميزة.