3 غيابات بارزة في قائمة مانشستر سيتي بالسوبر الأوروبي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، القائمة المستدعاة لخوض نهائي السوبر الأوروبي المقرر أمام إشبيلية الإسباني.

وتستضيف العاصمة اليونانية، أثينا، أحداث السوبر الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل، عند دقات العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن قائمة مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا وروبن دياز، في حين تواجد ارلينج هالاند قائد الخط الهجومي.

وكان مانشستر سيتي قد توج بدوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة على حساب إنتر ميلان، بينما حسم إشبيلية الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي.

قائمة مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: إيديرسون - أورتيجا - سكوت كارسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - ناثان آكي - إيمريك لابورت - جاسكو جفارديول - مانويل أكانجي.

خط الوسط: كيلفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - رودريجو - ريكو لويس - جيمس ماكاتي - فيل فودين - جريليتش - ماكسيمو بيروني.

خط الهجوم: بالمر - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز - أوسكار بوب.