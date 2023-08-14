الأرصاد تكشف حالة طقس غدا وتحذر من الأمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مشمسًا معتدلًا صباحًا، وحارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة مشمسًا على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

وأوضحت الأرصاد، أن معدلات الرطوبة سوف تستمر في الارتفاع وهو يزيد من الشعور بحرارة الطقس، أعلى من طبيعته بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، ولكن هناك شعورا واضحا بانخفاض درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البحر المتوسط يشهد حالة من التقلب في حركة الملاحة البحرية، ويصل ارتفاع الأمواج لتصل من 1,5 :2.

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، فهو مضطرب وارتفاع الموج، فيه يتراوح ما بين 2:3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 33 ، الصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 30 ، والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 31، والصغرى 24

مطروح العظمى 30، الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 41، الصغرى 31

الغردقة العظمى 38، الصغرى 28

أسيوط العظمى 36 ، الصغرى 23

سوهاج العظمى 37، الصغرى 24

قنا العظمى 41، الصغرى 27

الأقصر العظمى 42 ، الصغرى 28

أسوان العظمى 42، الصغرى 29