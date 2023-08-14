موعد انعقاد اجتماع 33 للخبراء العرب بمكافحة الإرهاب

يعقد الاجتماع (33) لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وذلك خلال الفترة 15-18/8/2023، برئاسة العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني رئيس الفريق، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

انخراط الأفراد والكيانات في الإرهاب

وسيتم على هامش الاجتماع تنظيم ورشة عمل حول " انخراط الافراد والكيانات في الإرهاب" وذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع (32) لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21-23/2/2023.

وقد أفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، أن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل عمل فريق الخبراء المعني بمكافحة الاهاب.