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الإثنين 14 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رقم مميز لـ الهلال السعودي قبل مواجهة أبها في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق الهلال السعودي رقم مميز خلال المباراة الأفتتاحية بدوري روشن السعودي خلال الأعوام السابقة  قبل مباراة أبها  المرتقبة .

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الهلال بالقوة الضاربة أمام أبها بالدوري السعودي

نشرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي ، - لم يخسر الهلال في أي مباراة افتتاحية بدوري المحترفين السعودي طوال تاريخه بالمسابقة (ف14 ت1)، وكان قد خاض مباراتين منهما قبل ذلك أمام بها (فاز في الأولى 3-0 في سبتمبر 2009 – فاز في الثانية 4-2 في أغسطس 2019).

تشكيل الهلال السعودي لمباراة أبها

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

 

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت الإمارات ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.