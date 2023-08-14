رقم مميز لـ الهلال السعودي قبل مواجهة أبها في الدوري السعودي

حقق الهلال السعودي رقم مميز خلال المباراة الأفتتاحية بدوري روشن السعودي خلال الأعوام السابقة قبل مباراة أبها المرتقبة .

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نشرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي ، - لم يخسر الهلال في أي مباراة افتتاحية بدوري المحترفين السعودي طوال تاريخه بالمسابقة (ف14 ت1)، وكان قد خاض مباراتين منهما قبل ذلك أمام بها (فاز في الأولى 3-0 في سبتمبر 2009 – فاز في الثانية 4-2 في أغسطس 2019).

تشكيل الهلال السعودي لمباراة أبها

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت الإمارات ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.