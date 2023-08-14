علامات حمراء تشير إلى إصابتك باضطراب الأكل

اضطراب الأكل هو حالة صحية عقلية حيث تستخدم التحكم في الطعام للتكيف مع المشاعر والمواقف الأخرى، وقد تتضمن سلوكيات الأكل غير الصحية تناول الكثير من الطعام أو القليل منه أو القلق بشأن وزنك أو شكل جسمك.

ويمكن لأي شخص أن يصاب باضطراب في الأكل ، لكن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 هم الأكثر تأثرًا، ومع العلاج ، يمكن لمعظم الناس التعافي من اضطراب الأكل.

تشمل العلامات الحمراء التي قد تشير إلى اضطراب الأكل ما يلي:

تخطي الوجبات أو الوجبات الخفيفة أو اختلاق الأعذار لعدم الأكل.

اتباع نظام غذائي محدود للغاية لم يصفه أخصائي طبي مدرب.

ركز كثيرًا على الطعام أو الأكل الصحي ، خاصةً إذا كان ذلك يعني عدم المشاركة في الأحداث المعتادة ، مثل المآدب الرياضية أو تناول كعكة عيد الميلاد أو تناول الطعام بالخارج.

إعداد وجبات الطعام الخاصة بك بدلاً من تناول ما تأكله الأسرة.

الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية المعتادة.

قلق أو شكاوى متكررة ومستمرة من كونك غير صحي أو زائد الوزن والحديث عن فقدان الوزن.

الفحص المتكرر في المرآة لمعرفة ما يعتقد أنه عيوب.

تكرار تناول كميات كبيرة من الأطعمة.

استخدام المكملات الغذائية أو المسهلات أو المنتجات العشبية لفقدان الوزن.

ممارسة الرياضة أكثر بكثير من الشخص العادي. وهذا يشمل عدم أخذ أيام راحة أو أيام إجازة بسبب الإصابة أو المرض أو رفض حضور المناسبات الاجتماعية أو غيرها من أحداث الحياة بسبب الرغبة في ممارسة الرياضة.

المسامير الموجودة على مفاصل الأصابع من وصول الأصابع إلى الفم لتسبب القيء.

مشاكل فقدان مينا الأسنان التي قد تكون علامة على القيء المتكرر.

تركه أثناء الوجبات أو بعد الوجبة مباشرة لاستخدام المرحاض.

تحدث عن الاكتئاب أو الاشمئزاز أو الخجل أو الذنب بشأن عادات الأكل.

الأكل في الخفاء.