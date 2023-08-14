تشافي مُهدد بالغياب عن برشلونة 4 مباريات

تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني، بعدما أصبح تشافي هيرناديز، المدير الفني للبلوجرانا، معرض للإيقاف لأربعة مباريات مقبلة.

وكان برشلونة قد تعادل مع خيتافي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن الجولة الأولي من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023/2024.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني ستحقق في الشكوى المقدمة ضد مدرب البارسا، بعد التصريحات الأخيرة عقب مباراة الأمس.

وأوضحت أن تشافي قام بالهجوم على حكم المباراة سوتو جرادو، حيث يرى المدرب الإسباني أن الحكم سبب مباشر في خسارة فرقه لنقطتين في بداية مشواره بالدوري.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن المدرب الإسباني معرض للإيقاف لمدة 4 مباريات.

وأوضحت أن إيقاف تشافي 4 مباريات يأتي على غرار ما تعرضله كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، خلال الموسم الماضي، بعد تصريحاته ضد الحكم، لكنه لم يتعرض للطرد خلال المباراة.

الجدير بالذكر أن برشلونة نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2022/2023، بعدما تولي المدرب تشافي هيرنانديز، قيادة الفريق الكتالوني.