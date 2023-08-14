إزالة التعديات واسترداد 30 فدانا من أراضي الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

ترأس الحملة المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد مصطفى عبدالعزيز وقوات الأمن المعاونة.

وأكد نائب رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إسترداد مساحة 30 فدانا من أراضي أملاك الدولة، عبارة عن تعديات بالتجريف والزراعة الحديثة، وهى ضمن مساحة 500 فدانا تم تخصيصها لإنشاء عددا من المشروعات الحيوية، بناحية قرية قصر الباسل، وتم تسليم المواقع خالية لمسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وتمكنت الحملات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 775 متر، بزمام قرى ودفنو والصوافنة وأبوصير، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار نائب رئيس مركز ومدينة اطسا إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.