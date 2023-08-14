بالتزكية.. الزاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالشرقية

شهدت الغرفة التجارية المصرية بالشرقية اليوم الإثنين، الاجتماع الاول لمجلس الإدارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بأسماء المعينين بالمجلس وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الاول وتشكيل هيئة المكتب.

محمد الزاهد يفوز بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية

حيث حصل المهندس محمد الزاهد على منصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية من السادة أعضاء المجلس كما حصل على منصب النائب الأول محاسب عبد الحميد عطا الله نائب أول، والنائب الثاني د وديع انطوان، وعلي منصب أمين الصندوق، مهندس عبد السلام عوض، ومنصب أمين الصندوق المساعد الأستاذ حسن محمدي، ومنصب السكرتير العام الأستاذ علاءعبدالحميد.

وأعرب المهندس الزاهد عن تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار محافظة الشرقية.

وانتهت الجلسة الأولى لمجلس ادارة الغرفة التجارية، بتهنئة العاملين بالغرفة التجارية بالشرقية لمجلسهم الجديد متمنين لهم مزيدا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة محمد الزاهد رئيس مجلس الإدارة.