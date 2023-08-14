تنسيق كليات اللغات والترجمة لطلاب الأدبي بجامعة الأزهر 2022

تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر للطلاب من أكثر الكلمات بحثًا واهتمامًا من قبل الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023، وذلك كونها واحدة من كليات القمة بالجامعة.

وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق الطلاب بالقسم الأدبي لكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وفقًا لتنسيق العام الماضي، وفقًا للاحصائيات المنشورة على موقع جامعة الأزهر الرسمي والذي يضم تنسيق كافة الكليات خلال العام الماضي..

تنسيق كليات اللغات والترجمة الأدبي بجامعة الأزهر 2022

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 490 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 414 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 402 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 392 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي تخصص عام بالقاهرة 373 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 356 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 361 درجة انتظام

تنسيق كليات التجارة للطالبات العلمي بجامعة الأزهر 2022



تنسيق كليات التجارة بنات

التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم العلمي 545 درجة انتظام

التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم العلمي 478 درجة انتظام

التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 472 درجة انتظام

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 472 درجة انتظام

التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 400 درجة انتظام

تنسيق التجارة بنات علمي انتساب

التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 457 درجة انتساب

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 447 درجة انتساب

التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 300 درجة انتساب

تنسيق المعاهد التابعة لكلية التجارة

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 482 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم العلمي 407 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم العلمي 366 درجة انتظام