تنسيق كليات اللغات والترجمة لطلاب الأدبي بجامعة الأزهر 2022
تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر للطلاب من أكثر الكلمات بحثًا واهتمامًا من قبل الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023، وذلك كونها واحدة من كليات القمة بالجامعة.
وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق الطلاب بالقسم الأدبي لكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وفقًا لتنسيق العام الماضي، وفقًا للاحصائيات المنشورة على موقع جامعة الأزهر الرسمي والذي يضم تنسيق كافة الكليات خلال العام الماضي..
تنسيق كليات اللغات والترجمة الأدبي بجامعة الأزهر 2022
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 490 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 414 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 402 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 392 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي تخصص عام بالقاهرة 373 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 356 درجة انتظام
اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 361 درجة انتظام
تنسيق كليات التجارة للطالبات العلمي بجامعة الأزهر 2022
تنسيق كليات التجارة بنات
التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم العلمي 545 درجة انتظام
التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم العلمي 478 درجة انتظام
التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 472 درجة انتظام
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 472 درجة انتظام
التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 400 درجة انتظام
تنسيق التجارة بنات علمي انتساب
التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 457 درجة انتساب
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 447 درجة انتساب
التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 300 درجة انتساب
تنسيق المعاهد التابعة لكلية التجارة
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 482 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم العلمي 407 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم العلمي 366 درجة انتظام