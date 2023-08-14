بورتو جولف مارينا يستضيف أكبر حفل غنائي للهضبة عمرو دياب في 2023

استضافت بورتو جولف مارينا حفل الهضبة عمرو دياب بحضور أكثر من 35 ألف متفرج من مصر ومن جميع أنحاء الوطن العربي وسط صيحات وهتافات كبيرة وسعادة لا توصف بالحفل الأكبر للفنان عمرو دياب والذي أعرب قبل بداية الحفل عن سعادته لتواجده في بورتو قائلا " وحشتني الحفلات في بورتو" وبهذا الحفل تظهر بورتو جولف في أرقي صورها كواحدة من أجمل المنتجعات السياحية في العلمين.



حيث يعد مشروع بورتو جولف مارينا من أرقى وأضخم المشاريع السياحية الساحلية التي توجد بالساحل الشمالي في الكيلو 105 بالعلمين الجديدة علىمساحة مليون ونصف المليون متر مربع تم تصميمه لكي يتضمن العديد من المساحات الخضراء واللاند سكيب والبحيرات الصناعية الكريستالية ذات المنظر الجمالي الخلاب الذي يساعد على توازن المقومات الطبيعية. هذه المساحة الشاسعة جعلت بورتو جولف مارينا الوجهة المميزة لكبار النجوم لعمل الحفلات الضخمة خاصة وأن المكان يستوعب أكبر عدد من الجمهور بجانب وجود كافة الخدمات المعيشية والترفيهية المتميزة التي تفضلها الأسر المصرية.



حيث يضم ممشى سياحي ترفيهي، وملعب جولف ضخم، وجيم وسبا، وألعاب مائية متعددة، وملاعب تنس وبادل وكرة قدم وركوب خيل ، وحمامات سباحة، وحدائق خاصة،. وكلوب هاوس club house، وكيدز آريا kids area، بجانب كاميرات مراقبة وجهاز أمني متكامل يعمل طوال اليوم، ومواقف سيارات وجراج خاص بالعملاء.



انطلقت الحفل بمجموعة متميزة من أغاني الفنان عمرو دياب حيث أطل عليهم بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغانيه ومنها، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، أيام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة يا ليل، والله أبدا، بناء على طلب الجمهور

وقد شكر جموع الحاضرين شركة عامر جروب علي الحفل مؤكدين علي سعادتهم البالغة بهذه الاحتفالية المتميزة مطالبين بالمزيد من هذه الحفلات والتي تعد واحدة من ابرز ما تميزت به بورتو في كل مكان. والحفل من تنظيمشركة بر وموتوز "أشرف هريدي".