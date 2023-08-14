اصنعي شوربة النودلز بالروبيان علي الطريقة الصينية

شوربة النودلز بالروبيان من أكثر الوصفات اللذيذة التي يمكن صنعها في أي وقت من الأوقات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفات الشوربات المميزة، وتمتعي بالطعم اللذيذ للشوربة.

مقادير شوربة النودلز بالروبيان

- الروبيان : نصف كيلو

- النودلز : نصف كيلو

- الماء : 5 اكواب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- الفلفل الحار : رشّة

- الزنجبيل : رشّة

- الجزر : نصف كوب (مقطع ومسلوق نصف سلق)

- السبانخ : ربع كوب (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الكراث : نصف كوب (مقطع)

شوربة النودلز بالروبيان

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الماء ومكعبات مرق الدجاج، ثم أضيفي النودلز واتركيه لحوالي 10 دقائق.

أضيفي الروبيان، والجزر، والبصل، والكراث.

حركي المكونات جيداً، ثم اتركي القدر على نار متوسطة لحوالي 15-20 دقيقة.

أضيفي السبانخ، وصلصة الصويا، وتبلي بالملح والفلفل والزنجبيل، ثم اتركي المكونات تغلي لمدة 15 دقيقة إضافية.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.