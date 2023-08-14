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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مرصد الأزهر يجدد مطالبته بالتحرك لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لأزمة الروهينجا

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن عدد من المصورين الموهوبين اتحدوا لتسليط الضوء على مأساة مواطني الروهينجا في مخيم "كوكس بازار" ببنغلاديش الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في العالم.

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أوضح المرصد، أن هؤلاء الفنانون المقيمون أيضًا في المخيم يسعون إلى لفت انتباه العالم نحو أزمة سوء التغذية التي تعصف بساكني مخيمات الروهينجا، وذلك على إثر خفض برنامج الغذاء العالمي لمخصصاتهم الغذائية بعد فقدانه جزءًا من مصادره التمويلية. 

 توثيق الحياة اليومية داخل المخيمات

ويعمل المصورون على توثيق الحياة اليومية داخل المخيمات، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة يومية، لجذب أنظار العالم إلى ما يحدث على أرض الواقع بعيدًا عن النشرات الإخبارية والتقارير الدولية التي لا تغطي جزءًا من الحقيقة.

وأمام هذه الخطوة الإيجابية، يجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مطالبته لمؤسسات المجتمع الدولي المعنية بالتحرك لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لأزمة الروهينجا التي تعصف بجهود إحلال السلام وتعزيز القيم الإنسانية في العالم كونها إحدى الأزمات المترسخة الغائب عنها العدل والحسم.

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