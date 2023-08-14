الوحدة السعودي يجس نبض طارق حامد

دخل مسؤولو الوحدة السعودي فى محادثات قوية مع لاعب خط الوسط الدولي، طارق حامد، للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية.

وتداولت تقارير صحفية سعودية أن نادي الوحدة يرغب فى إبرام التعاقد مع طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة، بعد استبعاده من حسابات العميد بصورة نهائية.

وقرر نونو سانتو، مدرب الاتحاد، استبعاد طارق حامد، نجم وسط العميد، من مباراة الرائد، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وأشارت الأنباء إلى أن البرتغالي نونو سانتو حدد قائمة الرحلين عن اتحاد جدة في الميركاتو، ولم يتواجد طارق حامد ضمن القائمة التي حددها سانتو، بشأن الراحلين في الموسم الجديد، لتنفي التقارير الأخيرة التي أشارت إلى الاستغناء عن النجم الدولي المصري.