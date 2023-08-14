تغريم دِل 6.5 مليون دولار

فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة على الوحدة المحلية لشركة دِل Dell Technologies لدفع غرامات قدرها 10 ملايين دولار أسترالي (6.46 مليون دولار). وغرمت المحكمة الشركة لتضليلها بشأن الأسعار أو الخصومات على شاشاتها الإضافية على موقعها على الإنترنت.

قالت وكالة رويترز للأنباء إن الشركة ضللت المستخدمين في يونيو من خلال إقرارات بشأن تخفيضات على شاشات الكمبيوتر الإضافية على موقعها على الإنترنت. تم رفع الدعوى القانونية من قبل منظم المنافسة في البلاد.

نقلت عن ليزا كارفر، مفوضة اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين (ACCC)، قولها: ترسل هذه النتيجة رسالة قوية إلى الأنشطة التجارية مفادها أن تقديم مزاعم كاذبة حول الأسعار أو تضخم الخصومات يعد انتهاكًا خطيرًا لقانون المستهلك وسيؤدي إلى عقوبات كبيرة".



ما هو الحال مع دِل Dell؟



عندما اختار العملاء في أستراليا شراء جهاز كمبيوتر شخصي، أعطتهم الوحدة المحلية في دِل Dell خيارًا لتجميع شاشة متوافقة بسعر مخفض. واقترح أن يكون شراء الشاشة المجمعة أرخص من الشراء بشكل منفصل.

قالت ACCC في ملف: "اعترفت Dell Australia بأن الشاشات لم تُباع بسعر متوسط لمعظم الوقت ذي الصلة، وفي بعض الحالات، كان السعر الإضافي المعروض أغلى مما لو تم شراء الشاشة على أساس مستقل".

وفقًا للهيئة التنظيمية، دفع المستهلكون في الدولة أكثر من 2 مليون دولار أسترالي (1.32 مليون دولار) للشاشات الإضافية بين أغسطس 2019 ومنتصف ديسمبر 2021.



دِل Dell توافق على المبالغ المستردة



وبحسب ما ورد باعت Dell Australia أكثر من 5300 شاشة إضافية بتخفيضات مبالغ فيها. قال متحدث باسم الشركة للنشر إن الشركة ستعمل الآن مع العملاء المتأثرين لتوفير المبالغ المستردة المناسبة بالإضافة إلى الفائدة واتخاذ خطوات لتحسين عمليات التسعير لدينا لضمان عدم حدوث هذا النوع من الخطأ مرة أخرى.

زعم تقرير سابق أن الشركة قامت برد الأموال أو وافقت على تقديم تعويض لأكثر من 4250 مستهلكًا متضررًا.