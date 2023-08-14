عاجل
الأرصاد تكشف حالة طقس غدا وتحذر من الأمواج إعلان تنسيق التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية  2023
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

تغريم دِل 6.5 مليون دولار

دِل
دِل

فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة على الوحدة المحلية لشركة دِل Dell Technologies لدفع غرامات قدرها 10 ملايين دولار أسترالي (6.46 مليون دولار). وغرمت المحكمة الشركة لتضليلها بشأن الأسعار أو الخصومات على شاشاتها الإضافية على موقعها على الإنترنت.
قالت وكالة رويترز للأنباء إن الشركة ضللت المستخدمين في يونيو من خلال إقرارات بشأن تخفيضات على شاشات الكمبيوتر الإضافية على موقعها على الإنترنت. تم رفع الدعوى القانونية من قبل منظم المنافسة في البلاد.

نقلت عن ليزا كارفر، مفوضة اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين (ACCC)، قولها: ترسل هذه النتيجة رسالة قوية إلى الأنشطة التجارية مفادها أن تقديم مزاعم كاذبة حول الأسعار أو تضخم الخصومات يعد انتهاكًا خطيرًا لقانون المستهلك وسيؤدي إلى عقوبات كبيرة".

txt

دِل تكشف قدرة الابتكار في دعم نمو الاقتصاد الرقمي

txt

دِل تكنولوجيز تكشف عن القاسم المشترك بين مراكز البيانات وأنظمة الهندسة الصحية


ما هو الحال مع دِل Dell؟


عندما اختار العملاء في أستراليا شراء جهاز كمبيوتر شخصي، أعطتهم الوحدة المحلية في دِل Dell خيارًا لتجميع شاشة متوافقة بسعر مخفض. واقترح أن يكون شراء الشاشة المجمعة أرخص من الشراء بشكل منفصل.
قالت ACCC في ملف: "اعترفت Dell Australia بأن الشاشات لم تُباع بسعر متوسط لمعظم الوقت ذي الصلة، وفي بعض الحالات، كان السعر الإضافي المعروض أغلى مما لو تم شراء الشاشة على أساس مستقل".
وفقًا للهيئة التنظيمية، دفع المستهلكون في الدولة أكثر من 2 مليون دولار أسترالي (1.32 مليون دولار) للشاشات الإضافية بين أغسطس 2019 ومنتصف ديسمبر 2021.


دِل Dell توافق على المبالغ المستردة


وبحسب ما ورد باعت Dell Australia أكثر من 5300 شاشة إضافية بتخفيضات مبالغ فيها. قال متحدث باسم الشركة للنشر إن الشركة ستعمل الآن مع العملاء المتأثرين لتوفير المبالغ المستردة المناسبة بالإضافة إلى الفائدة واتخاذ خطوات لتحسين عمليات التسعير لدينا لضمان عدم حدوث هذا النوع من الخطأ مرة أخرى.
زعم تقرير سابق أن الشركة قامت برد الأموال أو وافقت على تقديم تعويض لأكثر من 4250 مستهلكًا متضررًا.

مواد متعلقة

دِل تكنولوجيز تضيف خدمات وحلول جديدة في الأمن السيبراني

دِل تكنولوجيز تحدث البنية التحتية التقنية لبنك أبو ظبي الأول مصر

دِل تكنولوجيز تدمج وسط وشرق أوروبا مع الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدعم ابتكارات عملائها