أشهر أعراض اضطرابات الأكل.. فقدان الشهية أبرزها

اضطرابات الأكل هي حالات صحية خطيرة تؤثر على صحتك الجسدية والعقلية، وتتضمن هذه الحالات مشاكل في طريقة تفكيرك في الطعام، والأكل، والوزن والشكل، وفي سلوكياتك الغذائية، ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على صحتك وعواطفك وقدرتك على العمل في مجالات مهمة من الحياة.

إذا لم تُعالج اضطرابات الأكل بشكل فعال، يمكن أن تصبح مشاكل طويلة الأمد، وفي بعض الحالات، يمكن أن تسبب الوفاة، وأكثر اضطرابات الأكل شيوعًا هي فقدان الشهية والشره المرضي واضطراب نهم الطعام.

تتضمن معظم اضطرابات الأكل التركيز المفرط على الوزن وشكل الجسم والطعام، وهذا يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات أكل خطيرة، ويمكن أن تؤثر هذه السلوكيات بشكل خطير على القدرة على الحصول على التغذية التي يحتاجها جسمك، ويمكن لاضطرابات الأكل أن تضر بالقلب والجهاز الهضمي والعظام والأسنان والفم، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض أخرى، وكما أنها مرتبطة بالاكتئاب والقلق وإيذاء النفس والأفكار والسلوكيات الانتحارية.

أعراض اضطرابات الأكل

فقدان الشهية

يمكن أن يكون فقدان الشهية المعروف أيضًا باسم فقدان الشهية العصبي ، أحد اضطرابات الأكل التي تهدد الحياة، ويشمل انخفاض وزن الجسم بشكل غير صحي ، وخوف شديد من زيادة الوزن ، ونظرة للوزن والشكل غير واقعية، وغالبًا ما ينطوي فقدان الشهية على بذل جهود كبيرة للتحكم في الوزن والشكل.

الشره المرضي

الشره المرضي، المعروف أيضًا باسم الشره المرضي العصبي ، هو اضطراب أكل خطير يهدد الحياة في بعض الأحيان، ويشمل الشره المرضي نوبات من النهم ، تليها عادة نوبات التطهير، ويشمل الشره المرضي أحيانًا أيضًا الحد بشدة من الأكل لفترات من الزمن، وهذا غالبًا ما يؤدي إلى حوافز أقوى للإفراط في تناول الطعام ثم التطهير.

اضطراب الشراهة عند تناول الطعام

يتضمن اضطراب الأكل بنهم تناول الطعام في فترة زمنية قصيرة. عند الإفراط في تناول الطعام ، يبدو الأمر وكأنه لا توجد سيطرة على تناول الطعام. لكن الإفراط في تناول الطعام لا يتبعه التطهير أثناء النهم ، قد يأكل الناس الطعام بشكل أسرع أو يأكلون طعامًا أكثر مما هو مخطط له، حتى في حالة عدم الجوع ، قد يستمر تناول الطعام بعد فترة طويلة من الشعور بالشبع غير المريح.

اضطراب تجنب تناول الطعام

يشمل اضطراب تجنب / تقييد تناول الطعام الأكل المحدود للغاية أو عدم تناول أطعمة معينة غالبًا لا يلبي نمط الأكل الحد الأدنى من احتياجات التغذية اليومية. قد يؤدي هذا إلى مشاكل في النمو والتطور والعمل في الحياة اليومية لكن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب ليس لديهم مخاوف بشأن زيادة الوزن أو حجم الجسم. بدلاً من ذلك ، قد لا يهتمون بتناول الطعام أو قد يتجنبون الطعام بلون أو ملمس أو رائحة أو طعم معين. أو قد يقلقون بشأن ما يمكن أن يحدث عند تناول الطعام. على سبيل المثال ، قد يخافون من الاختناق أو القيء ، أو قد يقلقون من التعرض لمشاكل في المعدة.