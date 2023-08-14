صندوق الوفد يؤكد قوة المركز المالى وصرف جميع مستحقات الزملاء فى موعدها

عقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق الزمالة بجريدة الوفد اجتماعها السنوى اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 لعرض مؤشرات أداء الصندوق والمركز المالى له في 2022.

وأكد عبد الرحيم أبو شامة مدير تحرير الوفد ورئيس مجلس إدارة الصندوق قوة المركز المالي للصندوق، مشيرا إلى أن إجمالي الأصول بلغت 7 ملايين 952000 جنيه بنهاية ديسمبر 22 مقابل 7 ملايين 465000 في ديسمبر الماضي.

الوفاء بمستحقات جميع الزملاء

وأشار إلى قيام الصندوق بالوفاء بمستحقات جميع الزملاء على المعاش خلال العام الماضي لعدد 12 عضواً ونحو 10 أعضاء من عام 2023 وحتى تاريخه ولا يوجد زميل واحد لم يحصل على مكافأة من الصندوق من الخارجين على المعاش أو حالات الوفاة.

انتظام الصندوق في السداد

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق انتظام الصندوق في السداد لكل زميل مستحق في موعده، وارتفع احتياطي آخر المدة ليصل إلى 7 ملايين 743.6 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، وأشار الى زيادة عوائد الاستثمار والعمل على زيادتها فى موازنة العام المقبل للصندوق.

ونوه إلى تشديد الرقابة المالية على سداد المتاخرات فى الاشتراكات والمديونية المستحقة للصندوق على المؤسسة والتى تبلغ جملتيهما مليون جنيه.

وقررت الجمعية العمومية حث الأعضاء على إجراء جدولة عاجلة للمتأخرات وفصل أى عضو متأخر فى السداد لأكثر من 3 شهور وتصفية المنقطعين وذلك لتنفية محفظة الصندوق ومطالبة الجهة بسداد ما عليها فى أسرع وقت وذلك للعمل على زيادة المزايا المقررة من الصندوق.