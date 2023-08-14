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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سباليتي مدربًا لـ إيطاليا خلفًا لـ مانشيني

سباليتي
سباليتي

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فسخ التعاقد مع المدرب روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعد وصول الطرفين لاتفاق بشأن إنهاء التعاقد بشكل ودي.

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وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن لوتشانو سباليتي، المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي، أصبح مدربًا للأتزوري خلال الفترة المقبلة.

وأضحت أن المدرب الإيطالي سيوقع على عقود تدريب منتخب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما وقع عليه الاختيار من جانب الاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أن سباليتي سيقوم بقيادة المنتخب الإيطالي خلال تصفيات كأس العالم 206 المقبلة، والتي يرغب الجماهير الإيطالية أن يصل لنهائياتها، بعد الابتعاد عن نهائيات 2022 بقطر الماضية.

وكان الاتحاد الإيطالي قد وضع قائمة بأسماء مدربين وجاء على رأسهم سباليتي وأنطونيو كونتي، مدرب الأتزوري السابق، وماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ليكون أحدهم خلفًا للمدرب السابق مانشيني.

ويتفاوض مانشيني خلال الفترة الحالية مع الاتحاد السعودي على تولي تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

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