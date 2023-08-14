بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي باستاد جامعة الزقازيق

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب؛ فعاليات انتقاء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي لمركز ألعاب القوي مرحلة البراعم مواليد "٢٠١١ - ٢٠١٢".

أقيمت عملية الانتقاء باستاد جامعة الزقازيق، بحضور لجنة الوزارة برئاسة الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور محمد جمال عبدالمنعم، والكابتن مصطفى رمضان أعضاء الإدارة المختصة بالوزارة، والكابتن وسام سيد أحمد المدير الفنى، والدكتور مؤمن محمد عبدالجواد الخبير الفنى، وعصام عيد عضو الإدارة العامة للنظم والمعلومات، والدكتور وائل فهمى مدير المشروع، والكابتن السيد الشبراوى المدير المالى للمشروع، والمهندس إسلام النجار مدير المركز الإعلامي بالمديرية، والأخصائيين الرياضيين بالمديرية.

ذكر الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بالشرقية، أنه تم دعوة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، وكذلك من دور الأيتام للمشاركة فى عمليات الانتقاء تقديرًا لدورهم الوطنى وتضحيتهم بأعمارهم من أجل مصر، فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشاد عبدالعظيم بالتنظيم الجيد لعملية الانتقاء، لافتًا إلى أن باقى الاختبارات ستتم فى الألعاب الأخرى طبقًا للمواعيد المقررة والمعلنة عبر صفحة المديرية الرسمية.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أنه سوف يتم انتقاء هؤلاء المواهب فى عدد ٧ رياضات وهي: المصارعة، الملاكمة، جودو، تنس طاولة، ألعاب قوي، رفع أثقال، تايكوندو، بواقع ٨ لجان فى محافظة الشرقية.

أوضح الدكتور وائل فهمى مدير المشروع، أنه تم الاستعداد الكامل للدعاية والإعلان وخصوصًا أن اللاعبين فى فترة قضاء الإجازة، وتم عمل دعاية مرئية وكذلك ورقية وتوزيعها فى الشوارع والميادين لتغطية مراكز ومدن الزقازيق وتقدم أكثر من ١٤٠ لاعبًا للاختبارات.

نوه إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد واختيار المواهب الرياضية في مصر وتطويرها، ويقدم فرصًا للمشاركة والتنافس في البطولات الرياضية على المستوى القومي والدولي، وتحديد مدى قدراتك وتطوير مهاراتك في مختلف الرياضات، والانضمام إلى مجتمع المواهب الأوليمبية في مصر.