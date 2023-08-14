رصف الشوارع الرئيسية وتطوير الكورنيش بديرمواس

تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أعمال رصف الشوارع الرئيسية والإنشاءات الخاصة بتطوير كورنيش ديرمواس علي ترعة الإبراهيمية، بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي، أمام مدينة ديرمواس.

مؤكدًا رئيس المركز، تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه لأبناء ديرمواس، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتطوير مداخل ومخارج المدن لإضفاء الطابع الجمالي للمحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل العقبات أولًا بأول لإنجازها بالاشتراطات المعتمدة ووفقًا للجدول الزمنى المحدد لها.

أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إلى أن تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة الالتزام بمواد البناء المقررة، والاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدًا، أن هناك الكثير من المشروعات التي ستحظي بها مدينة ديرمواس في الفترة المقبلة، إذْ تم إدراج 62 شارعًا بمدينة ديرمواس بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع قطاعات المرافق والبنية التحتية كافة لإنهاء أعمال المرافق كافة قبل بدء أعمال الرصف لتلك الشوارع المدرجة في الخطة.