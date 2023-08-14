تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تحصين 75 ألفًا من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضى 2023.

تنفذها مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، استمرار تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، لتغطية المستهدف بقرى المحافظة كافة.

ذلك من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة، إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، لتوفير أوجه الدعم للمربين وأصحاب رؤوس الماشية كافة.